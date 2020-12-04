Pelin Karahan müjdeli haberi hayranlarına duyurdu! Film projesini açıkladı
İki çocuk annesi 36 yaşındaki oyuncu Pelin Karahan takipçilerini sevindirecek bir açıklamada bulundu.
Kanal D'de yıllar önce yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde Aslı karakteriyle gönüllerde taht kuran Pelin Karahan ekranlara son olarak Yeter dizisinde Aylin Harmanlı karakteriyle seyirci karşısına çıkmıştı.
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Reklam filmlerinde ve programlarda sunuculuk yapmayı tercih eden güzel oyuncu hayranlarına müjdeli haberi duyurdu.
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‘Dalgalar ve İzler’ isimli sinema filminin çekimlerine başlayacağını duyurdu.
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Karahan yaptığı açıklamada "Festival filmi olacak, o yüzden ayrı bir heyecanlıyım. Onun dışında birkaç dizi görüşmem var." dedi.
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