Pelin Karahan evlenme hikayesini anlatırken itiraf etti: Hamile kalmıştım

"Ben hamile kalınca..."

Evlilik hikayesini ilk kez anlatan 39 yaşındaki Karahan, "Bir sene sonra evlenmeyi planlıyorduk, ben hamile kalınca her şeyi hızlandırdık. Flörtü hiç yaşayamadan direkt ebeveyn olduk. Hemen arkasından ikinci çocuk da gelince, biz hep anne babaymışız gibi olduk." ifadelerine yer verdi.