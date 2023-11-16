Pelin Karahan evlenme hikayesini anlatırken itiraf etti: Hamile kalmıştım
Kavak Yelleri'nde canlandırdığı Aslı rolü ile hafızalara kazınan Pelin Karahan bazı itiraflarda bulundu.
Ekranların ünlü oyuncularından Pelin Karahan, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla gerçekleşen Bambaşka Sohbetler adlı programa konuk oldu.
Ekim 2011'de pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barselona'da evlenen ve 2013 yılı Kasım ayında da boşanan Pelin Karahan, 2014’te Bedri Güntay ile nikah masasına oturmuştu.
Şimdilerde Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu olan oyuncu, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.
"Ben hamile kalınca..."
Evlilik hikayesini ilk kez anlatan 39 yaşındaki Karahan, "Bir sene sonra evlenmeyi planlıyorduk, ben hamile kalınca her şeyi hızlandırdık. Flörtü hiç yaşayamadan direkt ebeveyn olduk. Hemen arkasından ikinci çocuk da gelince, biz hep anne babaymışız gibi olduk." ifadelerine yer verdi.