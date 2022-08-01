Pelin Batu Kayserililere öyle bir şey söyledi ki, sosyal medya ikiye bölündü!
Pelin Batu, sosyal medya hesabından paylaştığı o yazıyla Kayserilileri hem üzdü hem de kızdırdı. Sosyal medyayı ikiye bölen ve Sinoplularla Kayserilileri birbirine düşüren paylaşıma yorum yağdı. Bakın Batu, kullanıcıları hangi sözüyle ikiye böldü...
Pelin Batu, sosyal medya hesabından paylaştığı o yazıyla Kayserililerin tepkisini üzerine çekti. Kayseri mantısı hakkında konuşan Batu, sosyal medyayı ikiye böldü. Bakın neler söyledi...
Pelin Batu, Kayserilileri üzecek bir paylaşımda bulunarak Sinop mantısının Kayseri mantısından daha güzel olduğu yorumunu yaptı, paylaşımına büyük beğeni yağdı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde Kültür, Keten ve Ahşap Festivali'ne katılan ünlü oyuncu Pelin Batu, mantı denilince akla ilk gelen Kayseri'yi ve Kayserilileri üzecek paylaşımda bulundu.
Tadına baktığı Sinop mantısını çok beğendiğini belirten güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yorum yaptı.