Pelin Akil'le evliliği bitti, Anıl Altan fena patladı! Sarışın kızla yakalandı

Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin 8 yıldır süren bir evliliği vardı. Çift, eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla birçok insanın dikkatini ve beğenisini topluyordu. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşadığı konuşulan Akil ve Altan çifti, boşandıklarını duyurmuştu. Boşanmanın ardından Anıl Altan, gece hayatında sarışın bir kadınla yakalandı. O görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.