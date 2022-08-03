Pelin Akil'in eşi Anıl Altan hakkında söyledikleri kriz çıkardı! Duyanların ağzı açık kaldı
Oyuncu Pelin Akil, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Eşi Anıl Altan ve ikiz kız çocuklarıyla anılarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Paylaşımları, dikkat çekiyor ve ilgi görüyor. Akil, açıklamalarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak bir dergiye eşiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Oyuncu Pelin Akil, sosyal medyada ilgi gören paylaşımlar yapıyor. Eşi Anıl Altan ve ikizleri Alin-Lina ile geçirdiği güzel vakitleri takipçileriyle paylaşıyor. Paylaşımlarıyla olduğu kadar, açıklamalarıyla da gündeme sık sık gelen Pelin Akil, eşiyle ilgili şok eden açıklamalarda bulundu. Bakın neler söyledi...
Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında nikah masasına oturmuş, 2019’da ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı.
Bir dergiye çarpıcı açıklamalar yapan Pelin Akil eşinin çok ilgili bir baba ve eş olduğunu söyledi.
Akil “Süper kahramanınız kim?” sorusuna "Eşim Anıl." yanıtını verdi.