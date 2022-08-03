Pelin Akil'in eşi Anıl Altan hakkında söyledikleri kriz çıkardı! Duyanların ağzı açık kaldı

Oyuncu Pelin Akil, sosyal medyada ilgi gören paylaşımlar yapıyor. Eşi Anıl Altan ve ikizleri Alin-Lina ile geçirdiği güzel vakitleri takipçileriyle paylaşıyor. Paylaşımlarıyla olduğu kadar, açıklamalarıyla da gündeme sık sık gelen Pelin Akil, eşiyle ilgili şok eden açıklamalarda bulundu. Bakın neler söyledi...