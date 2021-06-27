Pelin Akil'i çıldırttılar! Instagram'dan ikiz çocukları için isyan etti!
Ünlü oyuncu Pelin Akil, ikiz kızları Alin ve Lina hakkında yapılan bir yoruma isyan etti. Instagram üzerinden kendisine atılan bir mesajı ifşa eden Akil, ikiz kızları arasında ayrımcılık yaptığını ileri sürüldüğü o mesajı yayınlayarak, "Yapmayın allahaşkına" diyerek tepki verdi.
Pelin Akil, takipçilerinin 'ikizleri arasında ayrımcılık yapıyor' yorumlarına sinirlendi. Akil, 'Bir bitmediniz ya gerçekten. İnsan çocuklarını ayırabilir mi?' diyerek isyan etti.
"Biraz da Alin'i kucağına al, garibim ana kucağını hissetsin"
Pelin Akil, bir takipçisinin "Bunu kucağından ne zaman indireceksin. Biraz da Alin'i kucağına al, garibim ana kucağını hissetsin" demesine çok sinirlendi.
Sosyal medya hesabından bu duruma açıklık getiren Akil şöyle yazdı:
"Alin kucak sevmiyor. Alin, kucağa alınınca inmek istiyor"
" Birkaç tane de kızıyorsunuz ama öyle hissettiriyorsunuz' diyen var. Arkadaşlar Alin kucak sevmiyor. Alin, kucağa alınınca inmek istiyor.