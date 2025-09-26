Pelin Akil'den güzel haber! Gönlünü bakın kime kaptırdı...
Pelin Akil ve Anıl Altan dokuz yıllık evliliklerini temmuzda noktalamıştı. Altan geçen günlerde tasarımcı Tilbe Çakır ile bir gece kulübünde görüntülenirken Akil'in de menajeri Eser Küçükerol'la aşk yaşadığı iddia edildi.
Pelin Akil ve Anıl Altan, 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2016'da evlilikle taçlandırdı. 2019'da da Alin ve Lina adında iki kızları dünyaya geldi.
Uzun zamandır ailenin üzerinde kara bulutlar dolaştığı söyleniyordu. Çift temmuzda resmen boşandı.
Geçen gün özel hayatına dair "Yavaş yavaş bir değişimin ortasına geldim. Şimdi bu değişime ayak uydurmaya ve buna alışmaya çalışıyorum. Dünyada kadın olmanın zorlukları var ve ben de kadın olarak tabii ki zorlanıyorum" açıklamasını yapan Pelin Akil'in menajeri Eser Küçükerol ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Anıl Altan da geçen günlerde bir gece kulübünde ünlü tasarımcı Tilbe Çakır ile samimi bir şekilde görüntülenmişti.