Pelin Akil ve Anıl Altan çifti ikiz bebeklerinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Ünlü oyuncu ve sunucu Pelin Akil, 20 Nisan'da dünyaya gelen ikiz bebeklerinin fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ikiz bebekleri 20 Nisan'da dünyaya gelmişti. Kız bebeklere ise Lina ve Alin adı verilmişti. Çiftin yakın takipçileri bebekleri merak ediyordu ve ilk paylaşım geldi.
2016 yılında görkemli bir törenle dünya evine giren Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, ikizlerinin şimdilik ayak fotoğrafını paylaşmayı tercih etti. Pelin Akil, fotoğrafın altına ise şu notu düştü:
"Size biraz şu anki süreçten bahsedeyim. Şu ponçik ayakların başında duran Herkül, her 3 saatte 1 bizimle birlikte ayakta ve bizim dışımızda odaya giren herkesi bebeklerden uzaklaştırıyor, inanılmaz bir sahiplenme inanılmaz bir abicilik... Biz nasıl mıyız? Biraz yorgun, biraz dalgın ve durgun ama çok sevgi dolu çok aşık ve çok keyifliyiz. Şu görüntüye değmez mi tüm yorgunluklar? (Tamam sizin yerinize de kokluyorum o ayakları)"
Akil'in bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.