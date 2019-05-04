Pelin Akil ve Anıl Altan çifti ikiz bebeklerinin fotoğrafını ilk kez paylaştı

"Size biraz şu anki süreçten bahsedeyim. Şu ponçik ayakların başında duran Herkül, her 3 saatte 1 bizimle birlikte ayakta ve bizim dışımızda odaya giren herkesi bebeklerden uzaklaştırıyor, inanılmaz bir sahiplenme inanılmaz bir abicilik... Biz nasıl mıyız? Biraz yorgun, biraz dalgın ve durgun ama çok sevgi dolu çok aşık ve çok keyifliyiz. Şu görüntüye değmez mi tüm yorgunluklar? (Tamam sizin yerinize de kokluyorum o ayakları)"