Pelin Akil ikizleri için yorum yapan takipçisini ifşa etti! Açtı ağzını yumdu gözünü
Anıl Altan ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Pelin Akil, geçtiğimiz günlerde ikizleri Alin ve Lina'nın doğum günlerini kutladı. Akil, son olarak kızları arasında ayrımcılık yaptığı iddia edilince deliye döndü.
Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile 2016'da dünyaevine giren oyuncu Pelin Akil Altan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 1 yaşlarına basan ikizleri Alin ve Lina'nın doğum günlerini kutladı. Ancak güzel oyuncu bir takipçisinin 'ayrımcılık' yapıyorsun yorumunu ifşa ederek sitem etti.
"İnsan evladını ayırır mı?": Ünlü oyuncu Pelin Akil, bir takipçisinin "Hiç mi yüreğin sızlamıyor, resmen Lina'yı ayırıyorsunuz!" şeklindeki yorumunu ifşa etti. Kendisini çocukları arasında ayrımcılık yapmakla suçlayan takipçisine isyan etti.
34 yaşındaki oyuncu şöyle dedi: "Allah'ım ne insanlar var! Ne olursunuz böyle insanlar olmayın ve bu gibi insanları engelleyin, şikayet edin, her şeyi yapın. Artık ifşa ediyorum. İnanılmaz, bir de bana yazdığı mesajları görseniz... 'Lina'nın suçu ne! Siz ne biçim annesiniz! Evlat ayırıyorsunuz.' İnsan evladını ayırır mı?"
"Yazıklar olsun": "İnsan evladını kayırır mı! İnanamıyorum gerçekten. Bu zihniyetle siz nasıl büyüdünüz, nasıl gözlerle izliyorsunuz... Şok içindeyim gerçekten. Bu insan yakınlarına da böyle davranıyorsa insanların psikolojisini bozar. Yazıklar olsun. "