Pelin Akil hakkında şok iddia! Resmen boşanmadan yeni aşka mı yelken açtı?

Uzun süre örnek çift olarak gösterilen ikilinin evliliğiyle ilgili ayrılık iddiaları, Pelin Akil'in katıldığı bir konserde yaptığı açıklamayla netlik kazanmıştı. Ünlü oyuncu, "Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık" sözleriyle ayrıldıklarını doğrulamıştı.