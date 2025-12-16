BIST 11.349
|
Pelin Akil hakkında şok iddia! Resmen boşanmadan yeni aşka mı yelken açtı?

Başarılı projeleriyle gündemde olan Pelin Akil'in yeni bir ilişkiye başladığı öne sürülürken, eşi Anıl Altan'la henüz resmi olarak boşanmadığı ve evliliklerinin hukuken sürdüğü iddiaları dikkat çekti. Gazeteci Mehmet Üstündağ ise konuya ilişkin, "Sevgilisi oyuncu ve herkes tanıyor" sözleriyle merakı artırdı.

Pelin Akil hakkında şok iddia! Resmen boşanmadan yeni aşka mı yelken açtı? - Resim: 1

'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında dünyaevine girmiş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.

Pelin Akil hakkında şok iddia! Resmen boşanmadan yeni aşka mı yelken açtı? - Resim: 2

Uzun süre örnek çift olarak gösterilen ikilinin evliliğiyle ilgili ayrılık iddiaları, Pelin Akil'in katıldığı bir konserde yaptığı açıklamayla netlik kazanmıştı. Ünlü oyuncu, "Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık" sözleriyle ayrıldıklarını doğrulamıştı.

Pelin Akil hakkında şok iddia! Resmen boşanmadan yeni aşka mı yelken açtı? - Resim: 3

Bu açıklamanın ardından çiftin boşanma sürecine girdiği konuşulurken, ayrılığın henüz resmiyet kazanmadığı ve evliliğin hukuken devam ettiği yönündeki iddialar gündeme gelmişti. Öte yandan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın evlerini ayırdığına dair açıklamalar, magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

Pelin Akil hakkında şok iddia! Resmen boşanmadan yeni aşka mı yelken açtı? - Resim: 4

 MEHMET ÜSTÜNDAĞ: AŞK YARAMIŞ HERHALDE

Tüm bu gelişmelerin ardından gazeteci Mehmet Üstündağ, Pelin Akil'in yeni bir ilişkiye başladığını öne sürdü. 

