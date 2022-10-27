Pelin Akil bornozlu fotoğraf paylaştı Instagram alev aldı
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Güzel ve ünlü oyuncu Pelin Akil, Instagramı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Akil'in son paylaştığı bornozlu fotoğrafa ile binlerce yorum ve beğeni yağdı.
Güzelliği ve oyunculuğu ile herkesi kendine hayran bırakan Pelin Akil, Instagram'da yaptığı her paylaşım ile adından sıklıkla bahsediliyor. Güzel oyuncunun Instagram hikayesinde son paylaştığı fotoğraf ise Instagram'ı adeta kasıp kavurdu.
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Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, güzelliğiyle takipçilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor.
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Pelin Akil'in bornozlu paylaşımı beğeni rekoru kırdı.
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