Pelikanlar Kars Baraj Gölü’nde görsel şölen oluşturdu

“Amerika’da dizi filmlerde gördüğümüz pelikanlar Kars’ta”

Kars Baraj Gölü’nde kuşları izlemeye geldiğini ifade eden Tacettin Durmuş “Kars yaklaşık 250 kuş türünün konakladığı bir bölge, Kars’ta Kuyucuk Kuş Gölü var, Çalı Gölü var. Baraj suyunun toplanmaya başladığı yerde adeta bir kuş cenneti oluştu. Amerika’da dizi filimle de gördüğümüz pelikanlar şuanda Kars’ta, Kars Çayı üzerinde yüzüyor” dedi.