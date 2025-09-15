Pegasus'un sahibi Ali Sabancı eşi Vuslat Doğan ile boşanıyor! Tazminat olay

İSTEDİĞİ TAZMİNAT DUDAK UÇUKLATTI

Sabah’ın haberine göre, Vuslat Doğan Sabancı’nın eşinden boşanmak için istediği rakam 5 milyar TL (yaklaşık 120 milyon dolar). Ali Sabancı ile tazminat pazarlığı yapan Vuslat Doğan'ın boşanma olayı jet sosyetenin gündemine oturdu.