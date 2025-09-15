Pegasus'un sahibi Ali Sabancı eşi Vuslat Doğan ile boşanıyor! Tazminat olay
TÜRKİYE jet sosyetesi bu boşanma olayıyla çalkalanıyor. Pegasus'un sahibi Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı çifti boşanmaya karar verdi. Ali Sabancı ve Vuslat Doğan'ın boşanması tazminat konusunda anlaşamadıkları için krize dönüştü. Vuslat Doğan'ın kocasından boşanmak için istediği rakam ortaya çıktı. İşte Aydın Doğan'ın kızı Vuslat Doğan'ın boşanmak için istediği para...
İş dünyasının önde gelen isimlerinden Pegasus'un sahibi Ali Sabancı ile Aydın Doğan'ın kızı Vuslat Doğan Sabancı'nın evlilikleri bitiyor. Boşanma kararı alan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan tazminat konusunda anlaşamıyor. Vuslat Doğan'ın ayrılmak için istediği rakam ilk kez ortaya çıktı.
İSTEDİĞİ TAZMİNAT DUDAK UÇUKLATTI
Sabah’ın haberine göre, Vuslat Doğan Sabancı’nın eşinden boşanmak için istediği rakam 5 milyar TL (yaklaşık 120 milyon dolar). Ali Sabancı ile tazminat pazarlığı yapan Vuslat Doğan'ın boşanma olayı jet sosyetenin gündemine oturdu.
Sabancı çiftinin boşanma süreci, magazin dünyasında gündem olurken tarafların tazminat konusunda anlaşıp anlaşamayacağı merak ediliyor.
TEKNE KAZASI GEÇİRMİŞTİ
Sosyetenin ünlü çifti, 2023 yılında Yunanistan'ın Leros adasına giderken ciddi bir tekne kazası geçirmişti. Kaza sonrası uzun bir tedavi süreci geçiren Vuslat Doğan Sabancı, eski görünümüne kavuşabilmek için 3 Ali Sabancı ise 11 ameliyat oldu.