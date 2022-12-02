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Pedro'nun sakatlığı yürekleri ağza getirmişti! Fenerbahçe son durumu açıkladı

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Pedro'nun sakatlığı yürekleri ağza getirmişti! Fenerbahçe son durumu açıkladı

Dünya Kupası arasındaki ilk hazırlık maçını İspanya LaLiga ekibi Rayo Vallecano'ya karşı oynayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın önüne geçen olay ise Joao Pedro'nun ağır sakatlığı oldu. Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonda kendisini yerde bulan Pedro, acı içinde sahadan sedyeyle ayrıldı. Fenerbahçe yıldız futbolcunun sağlık durumu ile ilgili son durumu açıkladı. İşte detaylar...

Pedro'nun sakatlığı yürekleri ağza getirmişti! Fenerbahçe son durumu açıkladı

Süper Lig'de bu sezon Dünya Kupası arasına 29 puanla lider giren Fenerbahçe, bu uzun arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiriyor.

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Pedro'nun sakatlığı yürekleri ağza getirmişti! Fenerbahçe son durumu açıkladı

Dünya Kupası arasındaki ilk hazırlık maçını LaLiga ekibi Rayo Vallecano ile oynayan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

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Pedro'nun sakatlığı yürekleri ağza getirmişti! Fenerbahçe son durumu açıkladı

Karşılaşmanın 22. dakikasında Trejo'nun golüyle maçta 1-0 öne geçen konuk ekip, bu üstünlüğü maçın büyük bir bölümünde korudu.

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Pedro'nun sakatlığı yürekleri ağza getirmişti! Fenerbahçe son durumu açıkladı

İkinci yarıya daha farklı ve baskılı başlayan Fenerbahçe, 71. dakikada kazanılan penaltıyla skoru eşitledi. Sarı-lacivertlilerin beraberlik golünü Osayi-Samuel kaydetti.

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