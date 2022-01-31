PCR testi dönemi bitiyor! Akıllı telefonla covid-19 testi yapılabilecek: Uygulamayı indirdikten sonra...
ABD'li bilim insanları, PCR testleri kadar doğru sonuç verdiğini söyledikleri bir Covid-19 testi geliştirdi.
ABD’de yer alan California Üniversitesi'ndeki bilim insanları, temel laboratuvar ekipmanı ve bir akıllı telefon uygulaması kullanan yeni bir Covid-19 test sistemi geliştirdi.
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Araştırmacılar, standart bir PCR testi kadar doğru sonuç verdiğini iddia ettikleri uygulamanın adını smaRT-LAMP olarak açıkladı.
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7 dolar kadar düşük bir fiyattan satışa sunulabileceğini aktardı.
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Bununla birlikte Covid-19 testi bir akıllı telefon, "Bacticount" adlı bir uygulama ve bir test kiti gerektiriyor.
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