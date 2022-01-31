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PCR testi dönemi bitiyor! Akıllı telefonla covid-19 testi yapılabilecek: Uygulamayı indirdikten sonra...

PCR testi dönemi bitiyor! Akıllı telefonla covid-19 testi yapılabilecek: Uygulamayı indirdikten sonra...

ABD'li bilim insanları, PCR testleri kadar doğru sonuç verdiğini söyledikleri bir Covid-19 testi geliştirdi.

PCR testi dönemi bitiyor! Akıllı telefonla covid-19 testi yapılabilecek: Uygulamayı indirdikten sonra...

ABD’de yer alan California Üniversitesi'ndeki bilim insanları, temel laboratuvar ekipmanı ve bir akıllı telefon uygulaması kullanan yeni bir Covid-19 test sistemi geliştirdi. 

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PCR testi dönemi bitiyor! Akıllı telefonla covid-19 testi yapılabilecek: Uygulamayı indirdikten sonra...

Araştırmacılar, standart bir PCR testi kadar doğru sonuç verdiğini iddia ettikleri uygulamanın adını smaRT-LAMP olarak açıkladı.

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PCR testi dönemi bitiyor! Akıllı telefonla covid-19 testi yapılabilecek: Uygulamayı indirdikten sonra...

7 dolar kadar düşük bir fiyattan satışa sunulabileceğini aktardı. 

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PCR testi dönemi bitiyor! Akıllı telefonla covid-19 testi yapılabilecek: Uygulamayı indirdikten sonra...

Bununla birlikte Covid-19 testi bir akıllı telefon, "Bacticount" adlı bir uygulama ve bir test kiti gerektiriyor.

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