Pazartesi gününe dikkat! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?
Pazar ülke genelinde hava açıyor, sıcaklık 4-5 derece artacak. Beş büyük kentte de hava güneşli ancak sıcaklık artışı ile birlikte sis de oluşabilecek. İstanbul 14, Ankara 11, İzmir ve Bursa 19, Antalya 20 derece. Pazartesi tüm kentlerde yeniden yağış bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu...
Marmara'da pazar güneşli bir gün ancak pus da oluşacak, rüzgar lodosa dönüyor, Edirne 20, diğer kentler 17-18 derece. Pazartesi bölgeye kuvvetli yağış geliyor.
İç Anadolu açık ama ayaz sürüyor, Eskişehir ve Konya 13, Sivas 4, Kayseri 11 derece. Pazartesi Eskişehir-Konya tarafı yağışlı.
Ege güneşli sabah bu bölgede de pus oluşacak. Lodos sert, Muğla 17, Manisa 21, Kütahya 13 derece. Bodrum güneşli, lodos öğleden sonra kuvvetlenecek, sıcaklık 19 derece.
Akdeniz güneşli, Adana 21, Kahramanmaraş 16, Hatay 18 derece. Lefkoşa açık 22 derece.pazartesi ise bölgede yağmurlu bir gün.