Pazartesi günü Merkür Güneş ile Dünya'nın arasından geçecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Gözlerimiz, pazartesi günü Merkür’de olacak! En hızlı gezegen Merkür, Güneş ile Dünya’nın arasından geçecek. Uzay meraklılarını bu ilginç gökyüzü olayını, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinden takip edebilir. Bir sonraki geçiş, 13 Kasım 2032’de..” diye yazdı.