Pazartesi günü Merkür Güneş ile Dünya'nın arasından geçecek
Güneş sisteminin en küçük gezegeni olan Merkür, pazartesi günü Güneş ile Dünya'nın arasından geçmeye hazırlanıyor.
Güneş sisteminin en küçük gezegeni Merkür, Güneş ile Dünya’nın arasından geçecek. Merkür yılda ortalama bir yüzyılda 13 defa Güneş'in önünden geçiyor.
Antalya’da bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, bir etkinlikle bu gök olayını halkla buluşturacak.
Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde saat 15:40’tan itibaren güneş ufka inerek, doğal nedenlerden dolayı görülemez duruma gelene kadar etkinlik sürecek. Bu sırada TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi uzmanları, katılımcılara bilgilendirme yapacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Gözlerimiz, pazartesi günü Merkür’de olacak! En hızlı gezegen Merkür, Güneş ile Dünya’nın arasından geçecek. Uzay meraklılarını bu ilginç gökyüzü olayını, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinden takip edebilir. Bir sonraki geçiş, 13 Kasım 2032’de..” diye yazdı.