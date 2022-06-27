Pazarlar kuruldu, satışlar başladı! Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'da kurulan hayvan pazarları, kurbanlık satıcıları ile alıcılarını bir araya getiriyor. Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Tibet Bayhan, kurbanlıkların sevki, seçimi ve kesimiyle ilgili bilgiler verdi.
Kars, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Gümüşhane, Tokat, Çankırı, Amasya, Samsun ve Kastamonu gibi Anadolu'nun çeşitli illerinden İstanbul'a gelen besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını Çobançeşme'deki pazarda satışa çıkardı.
Büyük ve küçükbaş hayvanlar kısa süre önce pazarlardaki yerlerini alırken, besiciler ellerindeki kurbanlıkların bir kısmını şimdiden satmanın mutluluğunu yaşıyor. Satışlardan memnun olan besiciler, vatandaşlara kurbanlık alımını son günlere bırakmamaları tavsiyesinde bulunuyor.
Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken hususlar
Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Tibet Bayhan, kurbanlıkların sevki, seçimi ve kesimiyle ilgili bilgiler verdi.
Kurbanlıkların belli evraklara sahip olması gerektiğini belirten Bayhan, "En başta hayvanın pasaportu olması gerekiyor. Kulak küpeleri ve başka illerden gelenlerde iller arası veteriner sağlık raporları olmalı. Bu belgelerle beraber pazara hayvanlar kabul ediliyor" dedi.