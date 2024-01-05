Pazarcıydı milli sporcu oldu, hedefi dünya şampiyonu olmak



"Kıyamam, bir yerin kırılır diyen annem beni yazdırdı"

Kick-boks sporuna 2018 yılında başladığını anlatan milli sporcu Ebubekir Yıldız, “Kick-boksa yazılmak istedim. Babam ilk olarak ‘tamam olur’ dedi. Annem de, ‘Bir yerin kırılır yapma, etme ben kıyamam’ dedi. Sonrasında annem kendisi ikna oldu ve kendisi yazdırdı. Spora başladığım zaman 1.5 sene hiçbir müsabakaya katılmadım. Ardından Ordu’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na gitmiştim. İlk defa çıktığım maçta 3 tane rakibimi eleyerek ilk Türkiye şampiyonluğumu elde ettim. Ondan sonra düzenlenen Dünya Kupası vardı, burada çıktığım maçta da Avrupa ikinciliğini elde ettim. 3 ay sonra tekrardan düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olarak milli sporcu olmaya hak kazandım. İtalya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katıldım. Bu turnuvada da dünya üçüncülüğünü elde ettim” şeklinde konuştu.