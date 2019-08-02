Pazara gelenler 'kurban olur mu' diye soruyor herkes ilk ona bakıyor
HATAY'ın Antakya ilçesinde, kurbanlık olarak satışa çıkarılan 4 boynuzlu koç, pazarın gözdesi olurken, satıcı vatandaşların 'kurban olur mu' sorusuyla karşılaşıyor.
Kurbanlık koyun ticareti yapan ve hayvan almak için geçen hafta Şanlıurfa'ya giden Oğuzhan Kurt, 4 boynuzu bulunun koçu fark etti. Diğer kurbanlıklarla birlikte 4 boynuzlu koçu da alarak memleketi Hatay'a dönen Kurt, sürünün maskotu olan 65 kilogramlık koçuna 1600 lira fiyat koydu.
Özellikle, kurban olur mu diye soruyorlar: Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Viranşehir'den 41 küçük baş hayvan aldığını ve içlerinde en özelinin 4 boynuzlu koçu olduğunu söyledi.
Son anda bu özel kurbanı fark ettiğini belirten Kurt, "40 koyun alacaktım ama tam çıkarken bu 4 boynuzlu dikkatimi çekti ve onu da aldım. Memlekete getirdim, ağıla koyduk. Gelenlerin ilk dikkatini çeken bu koç oluyor.
Hocalar onay verdi: Gelenler fotoğraf çekiliyor, baya ünlü oldu. Özellikle, kurban olur mu diye soruyorlar. Biz de hocalara sorup danıştık, eksiği olmadığı için kurban olabileceğini öğrendik." dedi.