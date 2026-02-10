Paylaşımları çıldırtacak! China'nın bebek isteği sonrası Wanda'dan olay paylaşım...
Wanda Nara'dan Icardi'yi çılgına çevirecek bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz günlerde China Suarez Icardi'den bir bebek istediğini açıkladı. Bunun üzerine Wanda Nara'nın imalı paylaşımı herkesi çılgına çevirdi.
China Suarez’in yaptığı “çocuk istiyorum” açıklaması magazin gündemini sallarken, Wanda Nara’dan çok konuşulacak bir karşı atak geldi. Eski eşinin nişanlısıyla ilgili bu çıkışın ardından Nara’nın sosyal medyada yaptığı hamle kısa sürede gündem oldu.
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı fırtınalı evliliği geçtiğimiz yıl resmen sonlandırmıştı. Ayrılığın hemen ardından Icardi, Arjantinli oyuncu ve model China Suarez ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.
Özel hayatlarıyla sık sık adlarından söz ettiren çift, bu kez China Suarez’in açıklamalarıyla gündeme geldi. Suarez, verdiği röportajda “Hayatım boyunca evlenmeyi hayal etmedim ama şu an istiyorum. Yeniden anne olmayı da istiyorum” sözleriyle dikkat çekti.
Bu açıklama sonrası gözler Wanda Nara’ya çevrildi. Instagram’da 17,6 milyon takipçisi bulunan Nara, Icardi ile birlikte olduğu eski fotoğrafları profilinde yeniden görünür hale getirdi. Bu hamle, sosyal medyada “net bir mesaj” olarak yorumlandı ve kısa sürede binlerce etkileşim aldı.