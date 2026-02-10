Paylaşımları çıldırtacak! China'nın bebek isteği sonrası Wanda'dan olay paylaşım...

Bu açıklama sonrası gözler Wanda Nara’ya çevrildi. Instagram’da 17,6 milyon takipçisi bulunan Nara, Icardi ile birlikte olduğu eski fotoğrafları profilinde yeniden görünür hale getirdi. Bu hamle, sosyal medyada “net bir mesaj” olarak yorumlandı ve kısa sürede binlerce etkileşim aldı.