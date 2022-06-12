Payitaht Abdülhamit'in ünlü oyuncusuna taksiciden 'kısa mesafe' dayağı! Burnu kırıldı, bileği ve parmakları çatladı
Ünlü oyuncu Hakan Yufkacıgil geçtiğimiz aylarda kısa mesafe yolculuk yapmak istediği için taksiye alınmadı. Taksiciyi polise şikayet edeceğini söyleyen Yufkacıgil taksiciyle tartışma yaşadı. Yaşanan arbede de aldığı darbelerle yaralanan oyuncu hastaneye kaldırıldı. Burnunda ve ellerinde kırıklar oluşan Hakan Yufkacıgil taksi şoföründen şikayetçi oldu.
TRT ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Mısır Hidivi Fuat karakterine hayat veren 42 yaşındaki ünlü oyuncu Hakan Yufkacıgil, son olarak Fox Tv ekranlarında yayınlanan Kefaret dizisinde görülmüştü. Ünlü oyuncu Hakan Yufkacıgil geçtiğimiz aylarda kısa mesafe yolculuk yapmak istediği için taksiye alınmadı.
Taksi şoförü ile tartışma yaşayan Yufgacıgil tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile darp edildi. Yaşanan kavgada aldığı darbeler yüzünden burnu kırılan, el bileği ve parmaklarında çatlaklar oluşan oyuncu, şoförden şikayetçi oldu.
Ünlü oyuncu Hakan Yufkacıgil, 21 Ocak günü gece 03.00 sıralarında Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi üzerinde bir taksiye binmek istedi. Bunun için 34 TC... plakalı ticari taksiyi durduran oyuncu, taksiye bindikten sonra Akatlar durağına gitmek istedi.
İddiaya göre; taksi şoförü kısa mesafe olduğu için ünlü oyuncuyu araçtan indirmek istedi. Yufkacıgil ise "Araçtan inerim ancak seni polise şikayet edeceğim" diyerek şoföre tepki gösterdi. Taksiden indikten sonra ticari taksinin plakasının fotoğrafını çekmek için telefonunu çıkaran ünlü oyuncu, bu sırada yine taksi şoförü ile tartışmaya başladı.