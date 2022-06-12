Payitaht Abdülhamit'in ünlü oyuncusuna taksiciden 'kısa mesafe' dayağı! Burnu kırıldı, bileği ve parmakları çatladı

İddiaya göre; taksi şoförü kısa mesafe olduğu için ünlü oyuncuyu araçtan indirmek istedi. Yufkacıgil ise "Araçtan inerim ancak seni polise şikayet edeceğim" diyerek şoföre tepki gösterdi. Taksiden indikten sonra ticari taksinin plakasının fotoğrafını çekmek için telefonunu çıkaran ünlü oyuncu, bu sırada yine taksi şoförü ile tartışmaya başladı.