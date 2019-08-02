Payitaht Abdülhamit dizisine iki transfer birden! Yeni sezon öncesi flaş gelişme

Payitaht Abdülhamit dizisine iki transfer birden! Yeni sezon öncesi flaş gelişme
88. bölümüyle sezon finali yapmasının ardından Eylül ayında yeniden izleyicisiyle buluşması beklenen Payitaht Abdülhamid dizisine iki oyuncu birden dahil oldu.
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdulhamid'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 4. sezonu merakla beklenen diziye iki ismin katıldığı öğrenilirken, yeni sezonda farklı olayların yaşanacağının sinyalleri verildi.
Payitaht Abdülhamid dizisinin kadrosuna ünlü oyuncu Devrim Yakut ve Bizim Hikaye'deki başarılı performansıyla dikkat çeken Alp Akar dahil oldu. İki oyuncu da yeni sezonun ilk bölümlerinde diziye dahil olacak. Dizide Devrim Yakut 'Cemile Sultan', Alp Akar ise 'Şehzade Nureddin Efendi' karakterlerine hayat verecek.
Peki Bizim Hikaye dizisinde adını duyuran Alp Akar kimdir?: Ortaokul öğrencisi Alp Akar 2006 İstanbul doğumludur. Günümüzde Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Güldüy Güldüy isimli güldürü programında yer almaktadır.
Bugüne kadar bir çok projede rol alan Alp Akar ilk oyunculuk deneyimini Canım Ailem isimli dizi ile gerçekleştirmiştir. Son olarak Fox Tv ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde Fikret karakterini canlandırmıştır.