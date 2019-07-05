Payitaht Abdülhamid'in Holo Paşası Alper Atak Game of Thrones'un filminde oynayacak!
'Payitaht Abdülhamid' dizisinin Holo Paşası Alper Atak, 'Game Of Thrones’un sinema filminde rol alacağını duyurdu.
Diriliş Ertuğrul'da 'Antheus' karakteriyle seyirci karşısına çıkan Alper Atak, Payitaht Abdülhamid dizisinde Holo Paşa karakterini canlandırıyor. Başarılı oyuncu tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game Of Thrones’un sinema filminde rol alacağını açıkladı.
Atak, Game of Thrones'un sinema filminde oynayacağını şu sözleriyle duyurdu: “Game Of Thrones’un sinema filmi için gelen davet üzerine gittik görüşmelerimizi yaptık. Konuşma yasağı var. Sinema filminde benimle çalışacaklarını söylediler.
Tarihin belli olmasını bekliyoruz. Oynayacağım rol belli ama şu anda bunu söylemem doğru olmaz, sözleşme gereği. Yasal olarak onlar kendileri duyuruyorlar. Heyecan verici tabii ki. Benim için o görüşme süreçleri güzel tecrübelerdi.
Türk oyuncusunun her zaman kendine güveni, cesaretiyle, yeteneğiyle dünyaya açılmasını hep savundum.