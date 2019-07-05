Payitaht Abdülhamid'in Holo Paşası Alper Atak Game of Thrones'un filminde oynayacak!

Tarihin belli olmasını bekliyoruz. Oynayacağım rol belli ama şu anda bunu söylemem doğru olmaz, sözleşme gereği. Yasal olarak onlar kendileri duyuruyorlar. Heyecan verici tabii ki. Benim için o görüşme süreçleri güzel tecrübelerdi.