Payitaht Abdülhamid'e iki flaş transfer! TRT dizisi yeni sezona bomba gibi girecek

Payitaht Abdülhamid'e iki flaş transfer! TRT dizisi yeni sezona bomba gibi girecek

Geçtiğimiz günlerde Devrim Yakut ve Alp Akar'ı kadrosuna kattığı öğrenilen Payitaht Abdülhamid dizisine iki transfer daha yapıldığı öğrenildi.

Payitaht Abdülhamid'e iki flaş transfer! TRT dizisi yeni sezona bomba gibi girecek - Sayfa 1

TRT ekranlarında yeni sezonu için hazırlıklarına başlanan Payitaht Abdülhamid dizisi, kadrosunu güçlendirmek için transferler yapmaya devam ediyor. Sevilen diziye, son olarak iki ünlü ismin daha dahil olduğu öğrenildi.

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Payitaht Abdülhamid'e iki flaş transfer! TRT dizisi yeni sezona bomba gibi girecek - Sayfa 2

Payitaht Abdülhamid'e Ceyhun Mengirlioğlu ve Gülsim Ali İlhan Dahil oldu. Dizide Mengirlioğlu, Mehmet karakterine hayat verecek. İlhan ise Gülcemal'i canlandıracak.

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Payitaht Abdülhamid'e iki flaş transfer! TRT dizisi yeni sezona bomba gibi girecek - Sayfa 3

Peki Gülsim Ali İlhan kimdir?: 1 Ocak 1993'te Bulgaristan'da doğdu. Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır.

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Payitaht Abdülhamid'e iki flaş transfer! TRT dizisi yeni sezona bomba gibi girecek - Sayfa 4

Gayet iyi Türkçe bilgisinin yanı sıra iyi derecede Bulgarca, İngilizce ve Japonca dillerini bilmektedir.

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