Payitaht Abdülhamid'e bomba transfer Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan gitti
TRT1'de yayımlanan Payitaht Abdülhamid dizisine, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosundan bir oyuncu katıldı.
Geçtiğimiz hafta Vildan Atasever Payitaht Abdülhamid dizisine Saliha Sultan karakteri ile katılmıştı. Payitaht Abdülhamid Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından birisini de kadrosuna dahil etti.
Diriliş Ertuğrul dizisinde de boy gösteren Alperen Türedi, Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Payitaht Abdülhamid’e transfer oldu.
Alper Türedi: 1971 doğumlu olan Alper Türedi, birçok dizide farklı rollerde yer aldı.
Dizi dünyasında canlandırdığı yan karakterlerle adını duyuran oyuncu, 2000’li yılların başından itibaren farklı yapımlarda boy gösterdi.