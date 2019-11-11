Payitaht Abdülhamid'e bomba isim katıldı usta isim ortalığı karıştıracak
TRT 1'in en çok izlenen dizilerinden olan Payitaht Abdülhamid'e, son olarak Tek Yürek dizisinde rol alan usta bir oyuncunun dahil olduğu öğrenildi.
Başrolünde Bülent İnal'ın bulunduğu Payitaht Abdülhamid dizisi kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Taner Ertürkler ve Ertuğrul Postoğlu'nu ekibine katan dizi, bu sefer usta bir sanatçıyla el sıkıştı.
ES Film imzalı diziye usta tiyatro oyuncusu Müşfik Kenter'in eşi Kadriye Kenter'in dahil olduğu öğrenildi. Usta oyuncu, 15 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak 96. bölümden itibaren ekranlarda görünmeye başlayacak.
Peki Kadriye Kenter kimdir?
Tiyatro oyuncusu ve yönetmeni, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı. 1 Ocak 1954, İstanbul doğumlu. Lise yıllarında tiyatroya başlayan Kenter'in rol aldığı ilk oyun Atilla Alpöge'nin Çürük Elma'sıydı.
Lise son sınıftayken Ali Baba Tiyatrosu'nda Lorca'nın Eskici Tazesi isimli oyununda başrol oynadı. Oyunu Can Yücel bu topluluk için çevirmişti. 1972 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'nı kazandı.