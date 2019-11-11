Payitaht Abdülhamid'e bomba isim katıldı usta isim ortalığı karıştıracak

Başrolünde Bülent İnal'ın bulunduğu Payitaht Abdülhamid dizisi kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Taner Ertürkler ve Ertuğrul Postoğlu'nu ekibine katan dizi, bu sefer usta bir sanatçıyla el sıkıştı.