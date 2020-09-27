Payitaht Abdülhamid yeni sezonda bomba gibi geliyor! Oyuncu kadrosuna bakın kimler katıldı
Yeni sezonda birçok yeni oyuncunun katıldığı TRT'nin Payitaht Abdülhamid dizisinde oyuncuların rolleri belli oldu.
Ekranların sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni oyuncu kadrosuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz gün sevilen dizi çekimlere başladı.
Payitaht Abdülhamid’in yeni oyuncuları arasında: İsmail Hakkı, Hakan Bilgin, Cansu Fırıncı, Ali Buhara Mete, Mehmet Korhan Fırat, Yılmaz Meydaneri, Alara Turan, Burak Haktanır, Eren Dinler, Halit Karaata, Gökşin Saraç ve Mesud Uz gibi televizyonun sevdiği usta ve popüler isimler yer alıyor.
Başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Bahadır Yenişehirlioğlu, Cem Uçan ve Cem Özer ile birlikte birçok önemli oyuncunun rol aldığı Payitaht’ın 5. sezonundaki yeni karakterlerde kim kimdir?
İsmail Hakkı: (Eşref Aziz):
Sinema ve tv dizilerinin oyuncusu İsmail Hakkı, Payitaht’a gelenekçi, gözü pek, vatanına, Sultanını ve bayrağına kötü söz söyletmeyen, hırsız yakalamakta mahir, gündüz üniformalı komiser, gece ise kabadayı kimliği ile çapraşık cinayetleri çözen ve her meselenin önünde gözünü kırpmadan duran Komiser Aziz Baba karakteriyle giriyor.