Payitaht Abdülhamid yeni sezonda bomba gibi geliyor! Oyuncu kadrosuna bakın kimler katıldı

İsmail Hakkı: (Eşref Aziz):

Sinema ve tv dizilerinin oyuncusu İsmail Hakkı, Payitaht’a gelenekçi, gözü pek, vatanına, Sultanını ve bayrağına kötü söz söyletmeyen, hırsız yakalamakta mahir, gündüz üniformalı komiser, gece ise kabadayı kimliği ile çapraşık cinayetleri çözen ve her meselenin önünde gözünü kırpmadan duran Komiser Aziz Baba karakteriyle giriyor.