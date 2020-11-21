Payitaht Abdülhamid dizisinde oynaması Ezgi Eyüboğlu'nun başını yaktı
TRT 1'de yayımlanan Payitaht Abdülhamid dizinde oynaması Ezgi Eyüboğlu'nun başını yaktı. Erberk Ajans'la sözleşmesi olan Eyüboğlu haksız bulundu ve binlerce lira tazminat ödeyecek.
Ezgi Eyüboğlu, Erberk Ajans'ın sahibi Neşe Erberk ile 2012 yılında 3 yıl sürecek bir anlaşma imzaladı. 2015 yılında biten sözleşme, tarafların sessiz kalması sonucu hüküm gereği 3 yıl daha uzadı.
Hürriyet'in haberine göre Eyüboğlu, ajansın haberi olmadan ''Payitaht Abdülhamid'' adlı dizide rol almaya başlayınca Erberk Ajans’ın avukatları İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı.
3 yıl önce açılan davada Erberk’in avukatları şunları dile getirdi:
''Oyuncu, sözleşmeyi haksız yere feshederek başka bir ajansla anlaşmıştır. 35 bin dolar şart bedeli, 15 bin lira alacak ve 25 bin lira manevi tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istiyoruz.''
Mahkeme, Ezgi Eyüboğlu’nun 127 bin lira cezai şart ücretini 3 yıllık faiziyle birlikte Neşe Erberk’e ödemesine karar verdi.