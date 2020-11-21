Payitaht Abdülhamid dizisinde oynaması Ezgi Eyüboğlu'nun başını yaktı

3 yıl önce açılan davada Erberk’in avukatları şunları dile getirdi:

''Oyuncu, sözleşmeyi haksız yere feshederek başka bir ajansla anlaşmıştır. 35 bin dolar şart bedeli, 15 bin lira alacak ve 25 bin lira manevi tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istiyoruz.''