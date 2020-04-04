Paulo Dybala'nın nişanlısı Oriana Sabatini'den kötü haber
Corona virüse yakalandıktan sonra günlerdir karantinada olan Juventus'un yıldız futbolcusu Paulo Dybala'nın nişanlısı Oriana Sabatini'den kötü haber geldi.
Geçen hafta corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Juventus'un Arjantinli futbolcusu Paulo Dybala ve sevgilisi Oriana Sabatini corona virüsün etkilerinden bahsetmişti. Paulo Dybala'nın nişanlısı Oriana Sabatini kötü haber verdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan ve hastalık sürecini anlatan Sabatini; "Sanırım Dybala ve Rugani'nin iletişiminden kaynaklı olarak virüs bana da bulaştı. İlk testten bu yana 15 gün geçti. Hala pozitifiz ve evimizde karantinadayız." dedi.
''O günden beri tedavi olduk ve evden çıkmadık'': Sürekli durumlarının sorulduğunu ve açıklama yapmak zorunda kaldığını söyleyen Arjantinli şarkıcı; "21 Mart'ta Dybala ve benim test sonuçlarımız pozitif çıktı. O günden beri tedavi olduk ve evden çıkmadık." sözlerini kullandı.
''Yani hala virüs taşıyorum'': Arjantinli şarkıcı; "3 gün önce bana yapılan testin sonucu negatif çıktı. Hastalığı atlattığımı düşündüm ve sevindim. Ancak bugün yapılan test yeniden pozitif çıktı. Ne olduğunu ben de anlamadım. 3 gün önceden bugüne ne değişti? Yani hala virüs taşıyorum." dedi.