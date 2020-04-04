Paulo Dybala'nın nişanlısı Oriana Sabatini'den kötü haber

''Yani hala virüs taşıyorum'': Arjantinli şarkıcı; "3 gün önce bana yapılan testin sonucu negatif çıktı. Hastalığı atlattığımı düşündüm ve sevindim. Ancak bugün yapılan test yeniden pozitif çıktı. Ne olduğunu ben de anlamadım. 3 gün önceden bugüne ne değişti? Yani hala virüs taşıyorum." dedi.