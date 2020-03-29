Paulo Dybala ve sevgilisi Koronavirüsün etkilerini anlattı
Juventus'ta forma giyen Paulo Dybala ve kız arkadaşı Oriana Sabatini corona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından yaşadıkları karantina günlerinde neler hissettiklerini, virüs belirtilerini anlattı.
Geçen hafta corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Juventus'un Arjantinli futbolcusu Paulo Dybala ve sevgilisi Oriana Sabatini corona virüsün etkilerinden bahsetti.
'Çok fazla kas ağrısı yaşadım': 23 yaşındaki Paulo Dybala kulübünün YouTube kanalında son durumu ile ilgili şunları anlattı: "İlk hissetmeye başladığımda 5 dakikada hemen yoruluyordum. Nefes almakta çok zorlanıyordum. Hastalığın semptomlarını çok fazla hissettim. Çok fazla kas ağrısı yaşadım. Şimdi daha iyiyim ve egzersiz yapabiliyorum. Kız arkadaşım Oriana da ben de kendimizi iyi hissediyoruz."
'Reçeteli vitaminler verdiler': Dybala'nın kız arkadaşı Oriana Sabatini de yaşadıklarını şöyle anlattı: "Şu anda çok iyiyim ama 2-3 gün önce kendini çok kötü hissediyordum. Bize sadece dinlenmemiz gerektiğini söyleyerek bazı reçeteli vitaminler verdiler.
'Tüm vücudunuzda acı hissediyorsunuz': Hastalık önce size grip gibi geliyor. Tüm vücudunuzda acı hissediyorsunuz ve yorgun hissediyorsunuz. Hep ölçtüm ama benim ateşim çıkmadı.