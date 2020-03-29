Paulo Dybala ve sevgilisi Koronavirüsün etkilerini anlattı

'Çok fazla kas ağrısı yaşadım': 23 yaşındaki Paulo Dybala kulübünün YouTube kanalında son durumu ile ilgili şunları anlattı: "İlk hissetmeye başladığımda 5 dakikada hemen yoruluyordum. Nefes almakta çok zorlanıyordum. Hastalığın semptomlarını çok fazla hissettim. Çok fazla kas ağrısı yaşadım. Şimdi daha iyiyim ve egzersiz yapabiliyorum. Kız arkadaşım Oriana da ben de kendimizi iyi hissediyoruz."