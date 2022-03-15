Patronlardan ürperten rapor! Halk marketleri yağmalar, iletişim çöker, elektrikler kesilir

Marketler yağmalanır!

Raporda sektörlerin İstanbul depremine ne kadar hazırlıklı olduğu tartışıldı. Enerji ve bilgi sektörlerine ilişkin altyapı yetersizliklerine değinilen raporda, yurt çapında elektrik kesintisi yaşanabileceği ve İstanbul’a uzun süre elektrik verilememesi riskinin olduğu belirtildi. İletişimin çökmesinin de olası olduğu belirtilen raporda, lojistik sorunları nedeniyle gıda sektörünün de zarar görebileceği ve yağmaların ihtimal dahilinde olduğu aktarıldı.