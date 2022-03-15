Patronlardan ürperten rapor! Halk marketleri yağmalar, iletişim çöker, elektrikler kesilir
PATRONLAR Kulübü TÜSİAD ve TÜRKONFED'den olası İstanbul depremiyle ilgili uykuları kaçıracak rapor geldi. Raporda; gıdada yağmalar yaşanabileceği, yurt çapında elektrik kesintisi gerçekleşebileceği ve iletişimin çökebileceği uyarısına yer verildi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, (TÜSİAD) ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) olası istanbul depremine dikkat çekmek ve yapılması gereken zorunlu hazırlığa katkıda bulunmak amacıyla bir deprem raporu hazırladı. Türkiye'nin en büyük patronları tarafından yayımlanan olası İstanbul depremine ilişkin raporda; yurt çapında elektrik kesintisi gerçekleşebileceği, gıdada yağmalar yaşanabileceği ve iletişimin çökebileceği uyarısına yer verildi.
TÜSİAD ve TÜRKONFED tarafından “Belirsizliğe Hazırlanmak: Sektörler İstanbul Depremine Ne Kadar Hazır?” adıyla kamuoyu ile paylaşılan raporda, Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından hazırlanan 2020-Hazır Beton Sektör Raporu’na atıfta bulunularak, Türkiye’de 9,8 milyon bina, 28,6 milyon konut bulunduğu, toplamda acilen dönüştürülmesi gereken konut sayısı 6,7 milyon olduğu belirtildi.
Marketler yağmalanır!
Raporda sektörlerin İstanbul depremine ne kadar hazırlıklı olduğu tartışıldı. Enerji ve bilgi sektörlerine ilişkin altyapı yetersizliklerine değinilen raporda, yurt çapında elektrik kesintisi yaşanabileceği ve İstanbul’a uzun süre elektrik verilememesi riskinin olduğu belirtildi. İletişimin çökmesinin de olası olduğu belirtilen raporda, lojistik sorunları nedeniyle gıda sektörünün de zarar görebileceği ve yağmaların ihtimal dahilinde olduğu aktarıldı.
5 sektör incelendi
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu tarafından kaleme alınan raporda; enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri, ulaştırma ve lojistik, tarım ve gıda ile sigorta ve finans sektörlerinin direnç noktaları, kırılganlıkları ve güçlendirilmesi gereken alanları ele alındı.