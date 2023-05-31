Patron Allah aşkına şu 'Konuşan Kafa' Ersan Şen'i kov! Yerine bir 'Konuşan Chatkafa' getir

Seçimi kaybedenler kulübünde herkes bir durum tespiti yapıyor…

Ben de eski bir medya yöneticisi olarak, içimden bir patronla konuşup, diyorum ki;

Televizyondaki “Konuşan Kafa” programlarının en süper starlarıından Ersan Şen’ın işine son verilip…

Yerine bir “Konuşan Chatkafa” konsa…

Daha iyi olmaz mı?

Veya iktidar kanadından bir konuşan chatkafa mesela…

Onlardan daha akıllı, daha espirili…

Daha makul…

Dün bu fikri aklıma kim soktu biliyor musunuz!

Bu hınzır soruyu aklıma dün soktular.

Hem de kimler biliyor musunuz…

“Godfathers…” Yani “Silicon Babaları…”

Silikon Vadisinin “Capo di Tutti Capi’ler…”

Babaların babası 350 Silicon Vadisi uzmanı birden..

Olay şu…

Aralarında en ünlü üç silicon chatgbt babası var

Dünyada Yapay Zeka ve ChatGBT alanında çalışan 350 yönetici ortak bir bildiri yayınladı.

Üstelik aralarında dünya devi şu üç şirketin yöneticisi de var.

(*) Bu olayı başlatan “OpenAI” şirketinin en üst yöneticisi Sam Altman…

(*) Google’ın yapay zeka şirketi DeepMind’ın en üst yöneticisi Demis Hassabis…

(*) Ve bu alanın en büyüklerinden “Antropic’in” en üst yöneticisi Dario Amodei…

Ayrıca nöral ağlar konusundaki çalışmaları ile Silicon Vadisinin Nobel’i sayılan Turing Ödülünü kazanmış iki bilim insanı Geoffrey Hinton ve Yoshua Bengio da imzacılar arasında.

350 'Silicon Baba'sı ‘Biz çok fena bir şey yapıyoruz' diyor

Evet 350 Silicon Babası biraraya geldi ve ortak imzalı bir bildiri ile bütün dünyayı uyardı.

Diyorlar ki…

“Biz bir şey yapıyoruz ama bu bütün dünyanın başına büyük dertler açabiliriz…

Hem de pandemiler, nükleer savaşlar kadar büyük bir dert…

Diyorlar ki;

Yarattığımız bu canavar öyle yalan haberler üretebilir, öylesine insafsız bir propaganda aracı haline gelebilir ki…

Her seçimden sonra sakinleştiricilerle uyuyabilen muhalifler kadar ağır travma yaşayabilirsiniz.

Arkadaş biz beyaz yakalılara ne olur sen asıl onu söyle

Onu da söylüyorlar:

Bir yandan milyonlarca beyaz yakalı işini kaybederken, bütün medya “Konuşan daha kötü ChatKafa’larin eline geçer…

Tam böyle demiyorlar ama, ben günlük popüler dile ve şu an benim çevremin yaşadığı ruh haline böyle tercüme ediyorum.

Şimdi oturup düşünün…

Mesela şu ihtimali…

Seçim öncesi aylarca ekranda bağıran beyaz yakalılar ne olur?

Seçim öncesinde televizyon ekranında aylarca bağırıp çağıran, ağzına geleni söyleyen, muhalifse iktidara yakın insanları, iktidarsa, arkasına RTÜK’ü de alıp, daha da büyük kibirle ve güçle muhalefetteki insanları yerden yere vuran, hakaret eden, yalan ve iftira ile linç eden konuşan kafalardan daha tehlikeli bir şey ne olabilir?

Neticede Ersan Şen bağırıp çağırıyor…

Onun bağırıp çağırdığı insanlara kızan binlerce insan da onu seyredip rahatlıyor…

Ne var bunda kötü olan…

Karşılıklı ve güzel bir duygu alışverişi sonunda…

Ücretli konuşan kafa yerine bedava chatkafa modeli

Ancak sorun o kadar basit değil…

Türkiye haber televizyonları tam bir “Konuşan kafa” egemenliği yaşıyor.

Tanıdığım bazı televizyon sahipleri de bundan memnun değil.

Onlar açısından tek iyi yanı, çok ucuza, neredeyse bedavaya malolan programlar olması…

Milyonlarca lira harcayıp pahalı yapımlarla insanları ekran başında tutmaktansa, üç kuruşa saatleri doldurmak elbette finansal açıdan akıllıca bir iş…

İyi de ilk yatırımdan sonra size bedavaya gelebilecek bir “Konuşan ChatKafa” programına ne dersiniz?

İstediğiniz kadar yalakalık yaptırıp, istediğiniz kadar küfrettirebileceğiniz…

İstediğiniz zaman kolayca işten atabileceğiniz, yok edebileceğiniz…

Siz işten atınca “Kovulduk ey halkım” diye mağduriyet dansı etmeyecek bir chatkafa…

Ertesi gün iktidarla işiniz düzelince başka bir isimle, tam anlamıyla yandaş haline kolayca getirebileceğiniz, bilançonuza hiç yansımayacak kadrosuz. egosuz bir ChatKafa kadrosu…

Düşünün mesela bizim Enver bir gecede chatkafa olmuş!

Bir düşünün…

Bir gecede haber kanallarında bildiğimiz, seyrettiğimiz bütün konuşan kafaları işten çıkarılmış…

Hepsi bir gecede, dünkü yazımda anlattığım “Beyaz Balina İşsiz Gazeteciler Kulübü” üyesi haline gelmiş…

Zaten çoğu yaşları gereği birer “Bueno Vista Social Club” üyesi gibiydi…

Oradan Beyaz Balina Kulübüne yatay geçiş yapmışlar.…

Hepsi Yılmaz Özdil’le benim yanımda yani…

O sahneyi düşünün… Bizim çılgın Enver’in (Aysever) yerine bir Chatkafa Enver gelmiş…

Herkese saydırıyor…

Düşündüm ve son kararım şu oldu: Ersan Şen de kalsın bizim Enver de

Ancak dün 350 Silicon Babasının ortak bildirisini okuyunca aklım karıştı…

Hele hele son seçimde bir devletin elindeki imkanları nasıl ağır bir propaganda aracı haline getirebileceğini görünce…

Kendi kendime dedim ki…

Arkadaş galiba…

Ersan Şen yerinde kalırsa daha iyi olur…

Hatta bizim Enver bile kalsın……

Uğur bana "Ertuğrul Abi" derken gördüm kendimi

Ekranda Rahmi Turan’a “Rahmi Abi” diyen Uğur Dündar birden gözüme çok daha sempatik görünmeye başladı…

Vallahi onu gözüme, ‘Ertuğrul Abi’ diye seslenen parlak fikirli genç ve hırslı bir gazeteci gibi göründü.

Kalsınlar abi…

Hepsi kalsın…

Ersan Şan’ı seyretmeye bile razıyım.

Televizyonun sesini kısar hepsini bir komedi programı gibi seyrederim…

Bizim Enver’i zaten öyle seyrediyordum…

Silicon babaları haklı, baba sözü dinlemek lazım

Babalar haklı…

Ne diyordu Don Vito Carleone, “ Godfather” filminde?

“Eli çantalı hırsız eli silahlı hırsızdan daha çok çalar…”

Tamam adam alemin kralı, mafya babası falan ama söylediği yanlış mı…

Bir de şu söz vardı o filmlerde:

“Para silahtır ama siyaset tetiği ne zaman çekeceğini bilmektir…”

Konumuzla pek alakası yok ama nedense aklıma geldi…

Konuşan kafalardan tek ricam Don Vito'nun şu lafına kulak versinler

Konumuza dönersek…

Son kararım şu…

Bütün konuşan kafalar ekranda kalsınlar…

Onlardan tek ricam şu…

Ben Silicon Babalarının uyarısına kulak verdim, onlar da Don Vito’nun şu lafına kulak versinler.

“Sakın bize masum olduğunuzu söylemeyin, çünkü bu bizim zekamıza hakarettir…”