Patlıcanlı pilav nasıl yapılır nefis bir tat!
Pilav severler için yeni bir tat patlıcanlı pilav! Bu şahane lezzet karşısında mest olacaksınız. Peki patlıcanlı pilav nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler?
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Malzemeler
2 su bardağı baldo pirinç,
1 adet soğan,
2 diş sarımsak,
2 adet patlıcan,
1/3 demet maydanoz,
1 yemek kaşığı tereyağ,
1/2 su bardağı kızartma yağı,
1 çay kaşığı yeni bahar,
1 yemek kaşığı dolmalık fıstık,
1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber,
1 çay kaşığı şeker,
1 tatlı kaşığı tuz
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Hazırlanışı:
Patlıcanları yıkayıp, soyun ve tuzlu suya koyun.Pirinçleri, akan su berraklaşana kadar yıkayın.Soğanı yemeklik doğrayın, sarımsağı ve maydanozları ince ince kıyın.
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Patlıcanları tuzlu sudan çıkarıp sıkın. İster uzun uzun, ister ortadan ikiye bölüp dilimleyerek kesin.Kızgın yağa atıp kızartın.
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