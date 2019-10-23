Patlıcanın en tatlı hali için kazanlar kaynadı

Kadınların ürettiği yöresel ürünlerin satışının yapılması için onları desteklediklerini ifade eden Türkan, şunları belirtti:

"İlçemizin 20 noktasında proje kapsamında desteklenen kadınlar, patlıcan reçeli üretmek için yoğun bir çaba içerisindeler. Kadınlarımızın kendi ürettikleri meyve ve sebzelere bir şekilde ekonomik değer kazandırmak adına belediye olarak, onların kavanozlarını ve şeker ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca kavanoz başı üretim parası veriyoruz. Buradaki tek amacımız kadınlarımızı hane içerinde güçlenmelerini sağlamak ve Tuzluca'da bir üretim modelinin oluşturulması ve bu üretim modelinin il, ülke genelinde yaygınlaştırılmasıdır."