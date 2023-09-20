Patlamalar yüzünden gözlerine uyku girmiyor! Evleri çatlıyor, toz bulutları mahalleliye nefes aldırmıyor
Antalya Gazipaşa'da bulunan taş ocağı mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu. Taş ocağında olan patlamalar esnasında çıkan taşlar vatandaşların evlerinin üzerine düşüyor, evlerde çatlaklar oluşuyor.
Gazipaşa ilçesinde faaliyet gösteren taş ocağı, kurulduğu günden bu yana dinamit patlatılması, ocaktan fırlayan taş parçalarının ise yerleşim yerindeki evlerin ve arsaların üzerine düşmesi nedeniyle ilçe halkı tedirgin.
Her gün evlerin ve ekili arazilerin üzerine taşların düşmesinden dolayı vatandaşlar yıllardır korku içinde yaşıyor. Şikayetçi olan mahalle sakinleri, taş ocağı ile ilgili çözüm bekliyor.
“Toz bulutları mahalleyi kapladı”
Bölgede oturan ve patlamalara birebir şahit olduğunu belirten Kerim Uğur “Bu bölgede insanların geçim kaynağı tarım. Atalarımız bizleri bahçelerinde olan keçi boynuzu (harnup), zeytin gibi tarım ürünleri satarak okuttu."
"Maalesef ki yıllar önce mahalle yaşam alanı içine kurulan bu taş ocağı yüzünden artık mahallede kimse evlerinin balkonunda oturamıyor. Dışarıda hiçbir eşyanı koyamıyorsun" açıklamasını yaptı.