Patatesli mücver nasıl yapılır doyurucu bir tat!
Patatesli mücver nasıl yapılır? Patatesli mücverin malzemeleri nelerdir? Doyurucu olmasıyla da pek çok sofrada baş köşeyi alacak olan bu tarifimize bayılacaksınız.
Pratik yemek tariflerinin en sevileni mücveri bir de patatesli haliyle deneyin..İşte malzemeleri ve yapılışı!
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Malzemeler
4 adet orta boy patates
1 adet küçük boy soğan
8 dal maydanoz
2 adet yumurta
1 çay bardağı beyaz peynir
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Yapılışı
Patateslerin kabuklarını soyup rendeleyin ve bir tülbent veya süzgeç yardımıyla suyunu süzün.
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Bir kaba alın.Soğanları ve maydanozları ince ince doğrayıp patatesle buluşturun.
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