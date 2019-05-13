Patateslerinize dikkat edin eğer böyleyse ölümcül olabilir
"Patates yedikten sonra mide bulantısı, boğaz yanması ve baş ağrısı başladıysa hemen hastaneye gidin"diyen Diyetisyen Beyza Köse, uyarılarda bulundu.
Sofraların vazgeçilmez sebzesi olan patates, lif/posa içeriği sayesinde tokluk hissine katkı sağlayarak sindirim sistemini destekler C ve B vitaminleri, potasyum minerali ile de enerji verir. Ancak doğru koşullarda saklanmayan patates, yeşillenip filizlendiği zaman zehirleyerek ölüme yol açabiliyor.
Konuyla ilgili risklere dikkati çeken VM Medical Park Bursa Hastanesi Diyetisyeni Beyza Köse, “İnsan sağlığı üzerinde birçok olumlu etkileri olan patates, hasatından önce ve sonra depolanma sırasında yapılan hatalar sebebiyle besin zehirlenmelerine hatta bunlara bağlı ölümlere yol açabilir.
Bitkiler; mantarlar, böcekler gibi dış faktörlerden kendilerini korumak için bazı toksik maddeler üretir. Hasat ve depolanmasında yapılan hatalarda (depolama sıcaklığı, hasat ve taşıma sırasında mekanik yaralanma, nem, havalandırma ve zararlı böcekler) bu toksik maddelerin artmasına sebep olur ve insan hayatını tehlikeye sokar. Patates içeriğinde de bu kimyasallardan solanin bulunur” dedi.
Depolama ve hasat sırasındaki hatalardan dolayı solanin miktarının artabildiği vurgusunu da yapan Diyetisyen Köse, konuşmasına şu şekilde devam etti: