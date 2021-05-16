Patates suyu zayıflatır mı? 1 haftada 5 kilo verdiriyor!

Kış boyunca aldığınız kilolardan kurtulmak için patates suyunu diyetinize dahil edebilirsiniz. Lifli yapısı sayesinde kilo vermeyi kolaylaştıran bu diyet, birçok sağlık problemine de şifacı olacak. Kilo vermekte zorlanıyorsanız ve sağlığınızda herhangi bir problem yoksa siz de bu doğal yağ yakıcı suyu deneyebilirsiniz. 3,5 kilo fazlalığı olanlar için: Bir haftada 5 kilo verdiren patates suyu diyeti