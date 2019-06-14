Pasaportuna el konulan Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar, yurt dışına çıktı

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Dilek Dündar, "Tam üç yıldır, hakkımda hiçbir soruşturma olmadığı halde, hukuksuz olarak pasaportum elimden alındı, yurt dışına çıkışım engellendi. Tüm yasal yolları denedim, sonuç alamadım. Anayasa Mahkemesi, iki yıldır dosyamı ele almadı.