Parviz Abdullayev kimdir Survivor Cobra Parviz aslen nereli yaşı kaç?

Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda kıyasıya yarışacak isimlerden biri de Kobra lakabıyla ün salan ve "Cobra" kickboks kulübüne liderlik eden Parviz Abdullayev oldu. Aslen Azeri olan 34 yaşındaki Parviz Abdullayev şimdiden Survivor 2020'nin şampiyonluk koltuğuna oturacak isimlerden birisi olarak görünüyor.