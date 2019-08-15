Partizan'la karşılaşan Yeni Malatyaspor Avrupa'ya veda etti
Anadolu Ajansı
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Sırbistan'ın Partizan takımını 1-0 yenmesine rağmen ilk müsabakadaki 3-1'lik yenilgi nedeniyle elendi
Süper Lig'de geçen sezonu 5. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele eden Yeni Malatyaspor, 2. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını eleyerek 3. tura yükselmişti.
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Bu turda Sırbistan'ın Partizan takımıyla eşleşen sarı-siyahlılar, 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Belgrad temsilcisini Malatya'da ağırladı.
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Tur için 2-0 veya 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyan Yeni Malatyaspor, karşılaşmanın 7. dakikasında Adis Jahovic'in attığı golle 1-0 öne geçti.
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İlk yarıyı bu skorla önde tamamlayan sarı-siyahlılar, ikinci yarıdaki çabalarına rağmen turu getirecek golü bulamadı.
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