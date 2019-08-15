Partizan'la karşılaşan Yeni Malatyaspor Avrupa'ya veda etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Partizan'la karşılaşan Yeni Malatyaspor Avrupa'ya veda etti

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Sırbistan'ın Partizan takımını 1-0 yenmesine rağmen ilk müsabakadaki 3-1'lik yenilgi nedeniyle elendi

Partizan'la karşılaşan Yeni Malatyaspor Avrupa'ya veda etti - Sayfa 1

Süper Lig'de geçen sezonu 5. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele eden Yeni Malatyaspor, 2. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını eleyerek 3. tura yükselmişti.

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Partizan'la karşılaşan Yeni Malatyaspor Avrupa'ya veda etti - Sayfa 2

Bu turda Sırbistan'ın Partizan takımıyla eşleşen sarı-siyahlılar, 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Belgrad temsilcisini Malatya'da ağırladı.

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Partizan'la karşılaşan Yeni Malatyaspor Avrupa'ya veda etti - Sayfa 3

Tur için 2-0 veya 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyan Yeni Malatyaspor, karşılaşmanın 7. dakikasında Adis Jahovic'in attığı golle 1-0 öne geçti.

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Partizan'la karşılaşan Yeni Malatyaspor Avrupa'ya veda etti - Sayfa 4

İlk yarıyı bu skorla önde tamamlayan sarı-siyahlılar, ikinci yarıdaki çabalarına rağmen turu getirecek golü bulamadı.

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