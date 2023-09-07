Partilerin oy oranlarına bakın! Son ankette bomba sonuçlar
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HBS Araştırma'nın 6 binden fazla seçmenle yaptığı son anket dikkat çekti. Seçmene siyasi parti tercihleri soruldu. İşte şaşırtan sonuçlar...
HBS Araştırma, Ağustos Ayı Türkiye Gündem Araştırması'nı yayınladı. 6 bin 100 seçmenle yüz yüze yapılan araştırmada katılımcılara siyasi parti tercihleri soruldu.
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Yapılan son araştırmanın sonuçlarına göre AK Parti ilk sırada yer aldı. İşte partilerin oy oranları...
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AK Parti: Yüzde 33,9
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CHP: Yüzde 21,7
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