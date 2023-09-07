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Partilerin oy oranlarına bakın! Son ankette bomba sonuçlar

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Partilerin oy oranlarına bakın! Son ankette bomba sonuçlar

HBS Araştırma'nın 6 binden fazla seçmenle yaptığı son anket dikkat çekti. Seçmene siyasi parti tercihleri soruldu. İşte şaşırtan sonuçlar...

Partilerin oy oranlarına bakın! Son ankette bomba sonuçlar

HBS Araştırma, Ağustos Ayı Türkiye Gündem Araştırması'nı yayınladı. 6 bin 100 seçmenle yüz yüze yapılan araştırmada katılımcılara siyasi parti tercihleri soruldu.

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Partilerin oy oranlarına bakın! Son ankette bomba sonuçlar

Yapılan son araştırmanın sonuçlarına göre AK Parti ilk sırada yer aldı. İşte partilerin oy oranları...

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Partilerin oy oranlarına bakın! Son ankette bomba sonuçlar

AK Parti: Yüzde 33,9

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Partilerin oy oranlarına bakın! Son ankette bomba sonuçlar

CHP: Yüzde 21,7

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