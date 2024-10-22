Partilerin Hazine'den alacağı yardımlar belli oldu! AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti...

Bir önceki genel seçimlerinde barajı aşan partilere oy oranlarınca verilen yardımlar netleşti. Buna göre 2023 yılında yapılan milletvekili seçiminde AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve DEM Parti yüzde 7 barajını aşarak Hazine yardımı almaya hak kazandı. Partilerin alacakları yardım miktarları şöyle: