Partilerin Hazine'den alacağı yardımlar belli oldu! AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti...
Genel seçimde yüzde 7 barajını aşan AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve DEM Parti, 2025 yılı Ocak ayında Hazine’den ne kadar yardım alacak?
TBMM'de bütçe maratonu başlıyor... TBMM'ye sunulan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sunum yapacak.
Ensonhaber'de yer alan habere göre, TBMM'ye sunulan bütçeyle birlikte siyasi partilere Hazine yardımları da belli oldu.
Bir önceki genel seçimlerinde barajı aşan partilere oy oranlarınca verilen yardımlar netleşti. Buna göre 2023 yılında yapılan milletvekili seçiminde AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve DEM Parti yüzde 7 barajını aşarak Hazine yardımı almaya hak kazandı. Partilerin alacakları yardım miktarları şöyle: