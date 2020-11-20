Parti parti gezen Öykü Çelik paylaşımıyla tepki çekti silmek zorunda kaldı
Yasak olmasına rağmen ev partilerine katılan Öykü Çelik, koronaviürs test sonucunu paylaştı. Paylaşımının üzerine yazıkları herkesin tepkisini çekince sildi.
Öykü Çelik, geçtiğimiz hafta yasak olmasına rağmen tüm uyarıları hiçe sayıp üst üste iki partiye katılmıştı. 33 yaşındaki oyuncu, birkaç gün sonra korkuya kapılıp Covid-19 testi yaptırdı.
Koronavirüs test sonucu negatif çıkan Çelik, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımlarda bulundu.
Ünlü oyuncu, "Linçseverler olarak herkes vicdanıyla uyusun. Etrafınızda Covid olanlara bakın; sadece restoranlara müzik dinlemeye gidenler mi, yoksa toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar mı?" ifadelerini kullandı.
Öykü Çelik, "Ekmek parası için dışarıya çıkmak zorunda olanlarla kendini nasıl kıyaslarsın?" şeklindeki eleştiriler üzerine yazdıklarını sildi.