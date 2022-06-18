Parmağındaki yüzük dikkat çekmişti! Burçin Terzioğlu'dan bomba evlilik açıklaması!
Milyonların, Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı 'Ayşegül' karakteriyle tanıdığı Burçin Terzioğlu'nun parmağındaki yüzük, akıllara evliliği getirmişti. Terzioğlu, yaptığı evlilik açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü! Bakın neler söyledi...
İlker Kaleli ile uzun soluklu yaşadığı aşk sona erdikten sonra adı kimseyle yan yana anılmayan başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu, geçtiğimiz zamanlarda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla hayatında biri olduğu, spor eğitmeni Umut Duygu ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.
Demet Evgar'ın düğün törenine sevgilisi Umut Duygu ile katılan ve elindeki tektaşı dikkat çeken ünlü isim, evlilik sorularıyla ilgili açıklama yaptı.
Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Demet Evgar'ın Emirgan'daki evinde yaptığı düğün törenine birlikte katılan ünlü çiftten Terzioğlu'nun elindeki tektaş yüzük dikkat çekmişti.
Ünlü oyuncu, “Evlilik teklifi mi aldınız?” sorusuna, “Teşekkür ederim” cevabıyla, gülümsemişti.