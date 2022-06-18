Parmağındaki yüzük dikkat çekmişti! Burçin Terzioğlu'dan bomba evlilik açıklaması!

İlker Kaleli ile uzun soluklu yaşadığı aşk sona erdikten sonra adı kimseyle yan yana anılmayan başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu, geçtiğimiz zamanlarda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla hayatında biri olduğu, spor eğitmeni Umut Duygu ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.