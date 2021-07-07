'Parlamento'da tecavüze uğradım' itirafı! Avustralya parlamentosunda yeni skandal

Avustralya parlamentosunda bazı milletvekillerinin toplantı odalarında cinsel ilişkiye girip mastürbasyon yaptıkları görüntüleri Facebook'ta kurdukları gruplarda paylaştığı ortaya çıkmıştı. Mide bulandırıcı skandalın yol açtığı deprem henüz unutulmamışken, bu kez iktidardaki Liberal Parti'den milletvekilliği yapmış Julia Banks'ın anlattıkları dünya çapında yankı buldu.