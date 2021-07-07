'Parlamento'da tecavüze uğradım' itirafı! Avustralya parlamentosunda yeni skandal
AVUSTRALYA'da kadın milletvekili, parlamentoda tacize uğradığını açıkladı. Rezaletin başrolünde bir bakan vardı. Ülkeyi ayağa kaldıran yeni skandal, milletvekillerinin odalarda cinsel ilişkiye girip paylaştıkları olayı gündeme getirdi.
Avustralya parlamentosunda son dönemde yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Eski bir kadın milletvekilinin biyografi kitabında yazdıkları ülke gündemine bomba gibi düştü.
Avustralya parlamentosunda bazı milletvekillerinin toplantı odalarında cinsel ilişkiye girip mastürbasyon yaptıkları görüntüleri Facebook'ta kurdukları gruplarda paylaştığı ortaya çıkmıştı. Mide bulandırıcı skandalın yol açtığı deprem henüz unutulmamışken, bu kez iktidardaki Liberal Parti'den milletvekilliği yapmış Julia Banks'ın anlattıkları dünya çapında yankı buldu.
Banks, anı kitabında, bir bakanın parlamentodaki oylama sırasında kendisine uygunsuz şekilde dokunduğunu söyledi ancak 2017'deki skandala karışan ismi vermedi.
Julia Banks'ın anlatımına göre, gece yarısı yapılan oylama sırasında erkek milletvekili gelip yanına oturdu. Tacizci bakan, bir süre sonra elini Banks'ın dizine koydu.