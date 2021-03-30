Parkta yaşadığı iğrenç olayı Katie Price anlattı: Uygun olmayan pozları...
42 yaşındaki ünlü şarkıcı ve manken Katie Price, yaşadığı cinsel istismarları anlattı.
Sık sık geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelen Katie Price bu kez hayatının en trajik olayı hakkında konuştu. Annie Macmamus'un sunduğu Changes with Annie Mcmamus adlı yayına konuk olan 42 yaşındaki Price, yaşadığı olayı anlattı.
Price "Hayatımda daima ters giden bir şey varsa o da erkeklerdir" ifadesini kullandı.
"Erken yaşta cinsel istismara uğradım. Yedi yaşındaydım ve parktaydım" diye konuşan Price, küçük yaşta başına gelen ve travma yaratan bu olayı ilk olarak 2004 yılında yayınlanan Being Jordan adlı kitabında dile getirmişti.
Katie Price yaşadığı bu olayın, meslek seçiminde etkili olduğunu anlattı.