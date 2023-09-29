Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu, meğer Ayşe Tolga'nın kuzeniymiş! Veda mesajı yürekleri sızlattı
Seksenler dizisinde "Gülden" karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ayşe Tolga, geçtiğimiz gün bir parkta şakağından vurulmuş şekilde ölü bulunan kuzeni Seda Fettahoğlu'na veda etti. Ünlü oyuncunun veda mesajı adeta yürekleri sızlattı.
Çocuklar Duymasın'daki Sultan rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Seda Fettahoğlu, dün İstanbul'daki bir parkta şakağında silahla vurulmuş şekilde bulundu.
İlk belirlemelere göre intihar ettiği ettiği düşünülen Fettahoğlu ile kuzen olan oyuncu Ayşe Tolga ise yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Fettahoğlu'nun ölümün ardından bir veda mesajı paylaşan Ayşe Tolga, "Hayat en sevdiklerimizle sınar bizi. Güzeller güzeli, akıllı, neşeli, yetenekli kuzum, kuzenim Seda Fettahoğlu' nu kaybettik dostlar. Duanızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.
Ayşe Tolga'nın paylaşımına Ebru Destan, Ebru Akel, Meltem Cumbul ve Dolunay Soysert gibi ünlü isimlerden taziye yorumu geldi.