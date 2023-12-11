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Parkta korku dolu dakikalar! Kız arkadaşını rehin aldı, polis eli tetikte bekledi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Parkta korku dolu dakikalar! Kız arkadaşını rehin aldı, polis eli tetikte bekledi

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde bankta oturdukları esnada kız arkadaşını silahla rehin alan şahıs çevreye korku saçtı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede şahıs, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

Parkta korku dolu dakikalar! Kız arkadaşını rehin aldı, polis eli tetikte bekledi

Karasu’nun İncilli Mahallesi 620. Sokak üzerindeki parkta meydana gelen olayda, Z.K isimli şahıs, bankta oturdukları esnada kız arkadaşı T.S'yi silahla rehin aldı.

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Parkta korku dolu dakikalar! Kız arkadaşını rehin aldı, polis eli tetikte bekledi

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

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Parkta korku dolu dakikalar! Kız arkadaşını rehin aldı, polis eli tetikte bekledi

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde çevreye korku saçan şahsı ikna ederek gözaltına aldı. 

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Parkta korku dolu dakikalar! Kız arkadaşını rehin aldı, polis eli tetikte bekledi

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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